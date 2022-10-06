الطائف 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسالتقى أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي بمدير عام القطاع الثالث والجمعيات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أحمد عسيري والوفد المرافق، بحضور ممثلي الجمعيات الخيرية بالطائف الواقعة تحت إشراف الأمانة.وجرى خلال اللقاء بجث خطط عمل الجمعيات والبرامج المستقبلية وآليات الدعم والتمكين التي تعزز عمل القطاع غير الربحي بالمحافظة، إضافة عرض تعريفي عن الوحدة الإشرافية والتي تعزز أعمال القطاع الغير ربحي ودورها المهم في تنظيم ودعم عمل الجمعيات واستعراض الفرص التي يمكن إسنادها للقطاع كشريك في التشغيل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030.يذكر أن وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قام بزيارة عدد من الجمعيات بالمحافظة التي تشرف الأمانة على أنشطتها، ومنها جمعية أرزاق وجمعية العون وجمعية كهاتين، التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية مختلفة، فيما شملت الزيارة الوقوف على الحاضنات البلدية بالمنطقة التاريخية بوسط الطائف، والاطلاع على جهود الأمانة لخدمة الأسر المنتجة.// انتهى//23:26ت م0199