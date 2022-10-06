الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة الباطن وضيفه ضمك في إطار الجولة الـ 6 من منافسات دوري روشن السعودي، والتي أقيمت اليوم على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.سجل للباطن اللاعب يوسف المزيريب عند الدقائق 46 و88، فيما سجل لضمك اللاعب هلال سوداني عند الدقائق 45+2 و69.وبهذه النتيجة حقق الباطن النقطة الأولى في المركز الـ16، فيما رفع ضمك رصيده النقطي لـ 11 نقطه في المركز الـ 6.// انتهى //23:26ت م0200