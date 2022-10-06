الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسيعد حوار التقاء قادة الفكر والتحول والمسؤولين الحكومين في ملتقى الصحة العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال المدة من 9 - 11 أكتوبر الجاري تحت شعار "التحول في القطاع الصحي" ممكن لتحقيق رؤية المملكة 2030، ودافع للتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأدوية والتقنيات، والقيادة والحوكمة لرفع جودة القطاع.وضمن المحاور التي يطرحها المشاركون لإيجاد آلية تسهم في تحقيق النقلة النوعية في تطور مراحل التحول الصحي، الذي يجعل من فرص الاستثمار في القطاع عاملًا مهمًا للمضي قدمًا نحو رفع جودة وكفاءة الخدمات، وتحسينها بما يتلاءم مع طموح المواطنين والمقيمين، التحديات الأكثر إلحاحاً في المجال الصحي والعمل على إيجاد الحلول لمعالجتها من خلال التعاون والدعم والتمكين.ويعد القطاع الخاص الشريك الإستراتيجي والركيزة الأساسية في تحقيق التحول والأهداف الإستراتيجية الواضحة الذي يجري العمل معه كشريك نجاح، ضمن خطة تنفيذية مفصلة تقودها الجهود المستمرة.وتقف المملكة اليوم أمام مرحلة جديدة وواعدة تزخر بالفرص، مدفوعةً بالأهداف التي حددتها رؤية المملكة 2030 لبرنامج تحول القطاع الصحي الهادف إلى تحسين جودة حياة أفراد المجتمع، إلى جانب تركيز الحكومة في تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية والصحة الرقمية، وتوطيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والالتزام بمبدأ الرعاية الصحية القائمة على القيمة ، قاطعة بذلك خلال السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة لتطوير القطاع والارتقاء بخدماته.// انتهى //23:29ت م0201