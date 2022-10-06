الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسواصل فريق الشباب صدارته لدوري روشن السعودي بفوزه على ضيفه الرائد، بهدف مقابل لاشيء 1-0 في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة السادسة.جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب "محمد سالم" مدافع الرائد بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 22.وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده لـ 18 نقطة، محافظاً على صدارة الدوري، فيما بقي رصيد الرائد عند النقطة الـ 9 في المركز الثامن.// انتهى //23:34ت م0202