نيويورك 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 7 أكتوبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 346.93 نقطة إلى 1.15% ليغلق عند 29926.94 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 38.76 نقطة إلى 1.02 % عند 3744.52 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 75.33 نقطة إلى 0.68 % بواقع 11073.31 نقطة.//انتهى//00:06ت م0002