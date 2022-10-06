القاهرة 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 7 أكتوبر 2022 م واستأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد المقامة حالياً في تونس وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.وجاء تأهل الأهلي عقب فوزه على ريد ستار الإيفواري بنتيجة (43 - 26) في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن ربع نهائي البطولة القارية.فيما جاء تأهل الزمالك بعد تغلبه على شباب كينشاسا الكونغولي بنتيجة (33 - 17) في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدور ذاته.ويلتقي الأهلي مع الزمالك غدًا الجمعة في نصف نهائي البطولة.//انتهى//00:06ت م0003