الرياض 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واستلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.// انتهى //00:29ت م0004