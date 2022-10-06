الرياض 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:30ت م0006