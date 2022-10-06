واشنطن 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 7 أكتوبر 2022 م واسأطلقت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مشروعاً تثقيفياً للتعريف بمنجزات المملكة ومشروعاتها التنموية خلال الخمس سنوات الماضية.وشملت المشروعات التنموية المستهدفة (مشروع ذا لاين، مشروع نيوم، ومشروع القديه، والرياض آرت، والعلا، والطاقة المتجددة، وحديقة الملك سلمان، ومشروع آمالا والبحر الأحمر).وسلطت الملحقية الضوء على مشروع ذا لاين، للتعريف به في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال عدة وسائل تقنية متطورة توضح الطريقة البديعة لتصميم المشروع ومساحته وأبعاده ومستهدفاته البيئة.وأوضح مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية عبدالكريم العبثاني، أن الملحقية عمدت إلى إطلاق هذا المشروع ليكون نواة للتعريف بالمستوى التنموي الذي وصلت إليه المملكة من خلال تنفيذها للمشروعات التنموية المتقدمة خلال الخمس سنوات الماضية بالتزامن مع انطلاق رؤية المملكة 2030.وأفاد أن فكرة المشروع تقوم على إنشاء مجسمات تفاعلية مصغرة ثلاثية الأبعاد لمشروعات المملكة التنموية، وتقديمها للمواطنين الأمريكيين في الجامعات ومحيطها بشكل تلقائي، وقياس مدى التفاعل والانبهار من خلال تصوير بث حي لردة الفعل على مستوى التنمية المتقدم للمملكة.وبين أنه بعد عقد عدة اجتماعات مع منسوبي الملحقية ورؤساء الأندية الطلابية السعودية الرسمية، وإجراء عدة بحوث حول آلية تقديم المشروع واختياره وتصميمه ومناسبته مع المجتمع المستهدف وقع الاختيار على مشروع (ذا لاين).وأكد العبثاني أن الملحقية سعت إلى تحفيز الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين والمبتعثات في الولايات المتحدة للمشاركة في جميع مراحل المشروع، من التصميم إلى الاختيار حتى قياس رد الفعل، وذلك من خلال إطلاق مسابقة للأندية الطلابية السعودية الرسمية في شتى الجامعات الأمريكية.//انتهى//00:50ت م0009