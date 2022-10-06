جدة 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 7 أكتوبر 2022 م واسوقعت المنظمة العربية للسياحة وجامعة الملك سلمان الدولية مساء الخميس بشرم الشيخ, اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تطوير وتأهيل أبناء المنطقة العربية في مجال السياحة.ونصت الاتفاقية التي وقعها نيابة عن المنظمة معالي رئيسها الدكتور بندر بن فهد آل فهيد, وعن جامعة الملك سلمان الدولية معالي رئيسها الدكتور أشرف سعد حسين, بحضور رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وبمشاركة الدكتورة سها بهجت نيابة عن معالي وزير السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية, على أن تعتمد المنظمة كلية السياحة بجامعة الملك سلمان الدولية كمركز إقليمي للتدريب والتأهيل للمنطقة العربية, بحيث تعنى البرامج المعتمدة - دورات قصيرة ومتوسطة المدى خلاف الجامعية - بالتحول الرقمي في المجال السياحي, وجودة الخدمات السياحية والإرشاد السياحي, بالإضافة إلى إدارة الحجز والمبيعات لوكالات السفر والسياحة.وأوضح الدكتور آل فهيد, أن المنظمة تعتز بتوقيع هذه لاسيما وأن الجامعة تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي تحرص حكومته الرشيدة على دعم وتطوير العمل العربي المشترك في مجالاته كافة, مشيراً إلى أن البرامج التدريبة المقدمة ستشمل تذاكر السفر والإقامة بالإضافة إلى الجولات السياحية.يُذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية, هي جامعة أهلية تقع في سيناء بمصر، تضم كلية للسياحة والضيافة تقدم برامج أكاديمية ومهنية متميزة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة وفق احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.//انتهى//01:29ت م0010