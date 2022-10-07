غزة 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسأطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الزوارق الإسرائيلية الجاثمة في بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوبا أطلقوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة و قنابل الغاز السام والإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر المحافظتين.وقالت المصادر إن كثافة النار والغاز أجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.// انتهى //03:50ت م0012