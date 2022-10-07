جدة 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسقدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها لأكثر من 15,585 أسرة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022 , وذلك من خلال تسع مبادرات استراتيجية تنموية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسرة وأفرادها عبر منظومة مبتكرة ومتكاملة من الحلول النوعية والاستباقية والشراكات المؤثرة في بيئة داعمة وممكنة مستدامة ومؤثرة في المجتمع.وبين المدير العام للجمعية محمد آل رضي أنه وخلال نفس الفترة استفاد نحو 3,672 متدربا ومتدربة من مبادرة التدريب الأسري، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، مشيراً إلى أنه بلغت نسبة زيادة المهارات الأسرية لدى المستفيدين من التدريب 84%، فيما بلغ عدد المستفيدات من أكاديمية الحياة لتمكين المرأة عبر التمكين الحرفي والمهني 647 سيدة، كما بلغت نسبة السيدات اللاتي تم تمكينهن اقتصادياً خلال الربع الثالث 8%.كما استفاد من خدمات مركز اطمئن للإرشاد الأسري وفض النزاعات نحو 3.968 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة 1383 أسرة، وقامت الجمعية بتقديم خدمة التهيئة والتدرج النفسي لأكثر من 1155 طفلا من أبناء الأسر المنفصلة، في حين استقبلت عيادة قرة عين لعلاج اضطرابات الطفولة 423 طفلاً اجتاز 28% منهم البرنامج العلاجي.وأشار آل رضي إلى أن الجمعية تهدف من خلال مبادراتها إلى تحقيق الأثر لكل فرد من أفراد الأسرة، لبناء امرأة واعية بمسؤولياتها ودورها المؤثر، ورجل واعي قادر على القيام بمسؤولياته، وجيل من الشباب يعي دوره ومسؤولياته تجاه أسرته والمجتمع , وخلق بيئة سليمة لطفل آمن ومستقر نفسياً واجتماعياً، وكبار سن سعداء ويشاركون إيجابياً في أسرهم والمجتمع.// انتهى //05:40ت م0015