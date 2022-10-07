ينبع 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسنظم تعليم ينبع حزمة من البرامج التربوية والتدريبية بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم ، وذلك ضمن المناشط التربوية المتنوعة التي أعدتها إدارة تعليم المحافظة بهذه المناسبة .حيث أطلق قسم التدريب والابتعاث بنات بإدارة تعليم ينبع مبادرة "إثراء وعطاء" بالتزامن مع الاحتفال بيوم المعلم، مستهدفاً شاغلات الوظائف التعليمية؛ حرصاً منه على التميز في تحقيق التنمية المهنية المستدامة لهن في مجالات التطوير المهني .وأوضحت رئيسة قسم التدريب والابتعاث بتعليم ينبع عفاف ساعاتي أن المبادرة عبارة عن ساعات مكتبية تُعقد "عن بعد" وتهدف إلى تقديم الدعم للمتدربات في تطبيق محتوى البرامج التدريبية، والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بمجال الساعة المكتبية وتقديم الاستشارة حسب المجالات التالية : دعم البحوث الإجرائية والعلمية والتقنية في التعليم، تعليم STEM، التقنية في التعليم، المجالات التربوية والتخصصية، دعم محتوى البرامج التدريبية وأثرها، تنفيذ قراءات موجهة تربوية أو تخصصية .من جانب آخر، نظم مكتب تعليم شمال ينبع اللقاء الثامن لنادي المعلمات تحت شعار "المعلم قلم وفكر" بحضور عدد من المعلمات في مختلف التخصصات بمدارس المحافظة .وتأتي انطلاقة لقاءات وبرامج مبادرة نادي المعلمات في كل عام مع يوم المعلم العالمي وذلك إجلالًا وتقديراً لدوره الأساسي في التعليم.وتناول اللقاء أوراق العمل المقدمة من المعلمات المشاركات والتي تضمنت محاور: معلم المستقبل، والرخصة المهنية، والاستثمار الأمثل، كما تخلل اللقاء العديد من مشاركات الطلاب والطالبات التي عبروا فيها عن مشاعرهم وتقديرهم لمعلماتهم ومعلميهم، ومدى التأثير الإيجابي للمعلمين في حياتهم ومسيرتهم التعليمية.// انتهى //06:02ت م0016