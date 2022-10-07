عام / الأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان
الجمعة 1444/3/11 هـ الموافق 2022/10/07 م واس
جيزان 11 ربيع الاول 1444هـ الموافق 07 اكتوبر م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الروية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
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07:17ت م
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