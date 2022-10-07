إسلام آباد 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم دعوة رئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي لأعضاء البرلمان الوطني بالتركيز على تبني سياسات وطنية تؤدي إلى رفع المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطن العادي.وسلطت الضوء على استمرار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.واهتمت بإطلاق منظمة الصحة العالمية نداءً لجمع 81 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة المنقذة للحياة في باكستان، وإعلان بنك التنمية الآسيوي عن تقديم ملياري دولار لدعم الأنشطة الإغاثية لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات.وأخبرت عن توجه وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري إلى ألمانيا في زيارة رسمية تستمر يومين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وتناولت صحف إسلام آباد في الشأن الإقليمي تحذير الأمم المتحدة من تعرض الاقتصاد الأفغاني لانهيار كارثي، بالإضافة إلى متابعة تطورات الوضع السياسي في العراق.// انتهى //07:22ت م0019