طوكيو 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 96ر165 نقطة، أو 61ر0% ، ليصل إلى 34ر27145 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش). كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 44ر11 نقطة، أو60ر0%، ليصل إلى 03ر1911 نقطة.// انتهى //07:32ت م0020