القاهرة 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن حرب أكتوبر ستظل نقطة تحول في التاريخ المعاصر، وأن النصر سيظل برهانًا على إرادة وصلابة المصريين.ورصدت مظاهر احتفالات المصريين بمناسبة نصر أكتوبر في الشوارع والميادين الرئيسية، حيث انطلقت الجموع في مسيرات، رافعين الأعلام على أنغام الأغاني الوطنية.ونشرت صحف الجمعة إدانة مصر الهجوم الإجرامي الذي شهدته مقاطعة "نونج بوا لام فو" بتايلاند، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء من بينهم أطفال.وأفادت صحف القاهرة في متفرقات أخرى بأن مجلس الأمن الدولي حمل الحوثيين مسئولية عدم التوصل إلى اتفاق هدنة في اليمن.// انتهى //09:45ت م0021