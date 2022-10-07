لندن 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تصريح رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، قُبيل اجتماع القادة الأوروبيين، من أن الأمن والطاقة والهجرة من أكثر الأولويات إلحاحا ًبالنسبة للشعب البريطاني، مضيفةً أن بريطانيا تعمل بشكل يعكس قيمها ومصالحها المشتركة.وتناولت البيان الفرنسي البريطاني المشترك، حيث سيعمل البلدان معاً وبشكل أوثق لبناء مزيد من محطات الطاقة النووية والتأكد من أنّ كلا البلدين يتمتعان بأمن الطاقة في المستقبل .وأشارت صحف الجمعة إلى أنه من المتوقع أن يستغرق الاقتصاد البريطاني حتى عام 2024 للتعافي إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا وسط تباطؤ في التوظيف والاستثمار التجاري، حيث تكافح الأسر والشركات مع ارتفاع التكاليف.وتطرقت صحف لندن إلى جريمة القتل التي قام بها شرطي تايلاندي سابق، حيث قام بقتل 37 شخصاً بينهم 23 طفلاً وخلف 12 جريحاً بعد أن هاجم حضانة للأطفال بشمال شرقي تايلاند.// انتهى //10:22ت م0022