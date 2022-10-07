الرباط 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بتوقيع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية مؤخرًا بكندا، على اتفاق ثنائي في مجال النقل الجوي، يهدف إلى تقوية علاقات التعاون في القطاع بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 41 للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي المنعقدة في مدينة مونتريال.وتناولت دعوة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، للمتمردين الحوثيين إلى إبداء مزيد من المرونة بشأن اتفاق هدنة موسع اقترحته الأمم المتحدة.وتطرقت صحف الجمعة إلى إعلان إثيوبيا قبولها دعوة الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات سلام مع متمردي إقليم تيجراي مطلع الأسبوع، بهدف إنهاء صراع مستمر منذ عامين.وأخبرت عن مواصلة كوريا الشمالية تجارب إطلاق صواريخ باليستية، تزامنًا مع تدريبات مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، ومع عودة حاملة الطائرات رونالد ريغان للمنطقة.ونشرت صحف الرباط آراء بعض الخبراء الاقتصاديين بخصوص قرار منظمة أوبك بلاس خفض إنتاج النفط ابتداءً من شهر نوفمبر القادم، ومدى تأثيرات القرار على الأسواق العالمية.// انتهى //10:36ت م0023