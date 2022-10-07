تبوك 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسنظَّم فرع وزارة الرياضة بتبوك اليوم، سباقًا للدراجات الهوائية للهواة، بمشاركة أكثر من ٥٠ دراجًا من المواطنين والمقيمين من الجنسين.وانطلقت مجريات السباق الذي بلغت مسافته 36 كم في تمام الساعة الثامنة صباحًا من أمام البوابة الرئيسة لمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، مرورًا بطريق الملك فيصل وميدان بوابة تبوك.وأوضح مدير فرع وزارة الرياضة بتبوك إبراهيم العطوي، أن هذه الفعالية هي إحدى الفعاليات التي تنظمها وزارة الرياضة بالشراكة مع عدد من الجهات والتي تهدف إلى تفعيل هواية الدراجات الهوائية بالمجتمع ورفع مستوى رياضة الدراجات في المنطقة لمواكبة رؤية ٢٠٣٠ في تمكين الهواة من الدراجات الهوائية لممارسة هواياتهم, بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المتطوعين والمتطوعات في تنظيم مثل هذه الفعاليات .وفي الختام توّج مدير فرع وزارة الرياضة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى الفائزين بالسباق, كما كرم الجهات المشاركة والداعمة للسباق.// انتهى //10:46ت م0024