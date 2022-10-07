الخرطوم 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إقرار القطاعات الوزارية المشتركة بمجلس الوزراء السوداني أمس، برئاسة وزير الدفاع الفريق ركن يس إبراهيم يس الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال 2022-2024م وتمويل الإرهاب.وأولت اهتَمامًا بلقاء وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم بمكتبه أمس برئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي معالي محمد بن عبيد المزروعي، وأكد الوزير خلال اللقاء التزام بلاده بتقديم كافة التسهيلات والدعم للهيئة حتى تتمكن من إنفاذ مبادرة السودان للأمن الغذائي العربي.وعرّجت صحف الجمعة على استقبال وزير الداخلية السوداني الفريق عنان حامد محمد عمر بمكتبه أمس، السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى، وبحث اللقاء المشاكل والعقبات التي تعترض الجاليتين بمصر والسودان وضرورة تذليل كافة العقبات خاصة الهجرية منها.ونشرت تأكيد وزير الحكم الاتحادي السوداني محمد كرتكيلا صالح، على أهمية التعايش السلمي ونبذ الصراعات بين المكونات المجتمعية المحلية كمدخل أساسي للتنمية المحلية والخدمات.وسلطت صحف السودان الضوء على تحميل مجلس الأمن الدولي أمس الحوثيين مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق هدنة في اليمن.// انتهى //11:22ت م0025