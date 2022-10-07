تونس 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، فحوى الاتصال الذي جرى أمس بين الرئيس التونسي قيس سعيّد و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى حرب العبور حرب 6 أكتوبر .وتناولت تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن دولة الاحتلال لا تتوانى عن ارتكاب أية ممارسة أو جريمة وكل ما من شأنه إقصاء البعد السياسي للصراع أو تهميشه أو تغييبه، سواء على مستوى السياسة الرسمية أو تصريحات ومواقف المسؤولين المعلنة، أو من خلال التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، التي تخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية.وتحدثت عن مقتل شخص وإصابة العشرات في اشتباكات شهدها مركز للشرطة في مدينة الكفرة الليبية بين مجموعة مسلحة وعناصر من الشرطة.وتطرقت صحف تونس إلى إعلان إثيوبيا قبولها دعوة الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات سلام مع متمردي إقليم تيجراي مطلع الأسبوع، بهدف إنهاء صراع مستمر منذ عامين.// انتهى //11:41ت م0026