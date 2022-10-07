القاهرة 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واستوّج لاعب المنتخب السعودي للكياك سعود بوطنور أمس بالميدالية الفضية في البطولة العربية الحادية عشرة التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر الجاري.ونال سعود المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق الكياك - فئة الفردي - رجال - (٢٠٠ متر) الشوط العام، فيما جاء لاعب منتخب اليمن في المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصل لاعب منتخب الكويت على المركز الثالث والميدالية البرونزية.يشار إلى أن البطولة العربية تقام بمشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق واليمن والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والصومال وجيبوتي، إضافة إلى مصر البلد المستضيف.// انتهى //12:58ت م0028