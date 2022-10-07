مونترو 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) ممثل المملكة العربية السعودية لدى المجموعة ومساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي، ورئيس قسم سياسات الأمم المتحدة والنزاع والشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية السويدية السيد كارل سكاي، وذلك على هامش اجتماع منسقي الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في مدينة مونترو السويسرية أمس.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.وأبدى كارل سكاي رغبة بلاده في التعاون الثنائي مع المملكة خلال فترة رئاستها مجموعة المانحين وكذلك في منتدى الرياض الإنساني الدولي الثالث.// انتهى //13:40ت م0032