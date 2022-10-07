الرياض 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسأعلن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام أن يوم الاثنين 10 أكتوبر الجاري، هو آخر موعد لاستقبال المشاركات في جائزة التميُّز الإعلامي لليوم الوطني الـ 92 من خلال مختلف الأعمال الإعلامية الإبداعية.ويجري تنظيم الجائزة في نسختها الثالثة هذا العام بشراكة إستراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة.وأوضح وكيل وزارة الإعلام للتواصل والمتحدث الرسمي الدكتور عبد الله المغلوث أن الجائزة التي انطلقت في 20 سبتمبر الماضي؛ تشهد إقبالًا متزايدًا على مستوى الجهات والأفراد، وذلك من خلال 9 مسارات إعلامية هي: الحملات الإعلامية للجهات الحكومية، والصور الفوتوغرافية الإبداعية، والفيديو للقطاع الخاص وغير الربحي، والمادة الإبداعية في الإعلام الرقمي للأفراد، والتغطيات الصحفية، والإنتاج التلفزيوني، والإذاعة والبودكاست، والأغنية الوطنية، إضافة إلى المسار التاسع المخصص للأفلام السياحية، وهما جائزتان تقدمان للمبدعين من الأفراد والجهات، لإبراز التنوع الجغرافي والأماكن السياحية في مناطق المملكة، بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة.يُذكر أنّ الجائزة تستقبل مشاركاتها من الجهات والأفراد من المواطنين والمقيمين، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة awards.media.gov.sa.// انتهى //13:41ت م0033