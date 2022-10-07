المدينة المنورة 11 ربيع الأول 1444هـ الموافق 7 أكتوبر 2022م واساختتمت أمس أعمال ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022م الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص، وسط حضور ومشاركة نحو 16 ألف زائر، من رواد ورائدات الأعمال والموظفين والموظفات بالقطاع الخاص والطلاب والطالبات والباحثين والباحثات عن عمل استفادوا وشاركوا في فعاليات وورش العمل وجلسات الإرشاد والتوجيه المهني والبرامج التدريبية ومعرض التوظيف وذلك بمقر مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة .وتضمن جدول أعمال الملتقى إقامة 28 فعالية تنوعت بين ورش العمل التدريبية والتطويرية الموجهة للمسارات الخمسة المستهدفة في الملتقى وهي مسار منشآت القطاع الخاص ومسار رواد الأعمال ومسار الموظفين بالقطاع الخاص ومسار الطلاب ومسار الباحثين عن عمل ، بالإضافة إلى قصص النجاح الملهمة لعدد من الكوادر السعودية التي شقت طريقها نحو النجاح والتمكن في سوق العمل .وناقشت ورش العمل الموجهة للباحثين والباحثات عن عمل التعريف بسوق العمل وكيفية التخطيط للبحث عن وظيفة وإظهار الصورة الاحترافية في التواصل مع الآخرين والمهارات التقنية ووسائل الإعلام الاجتماعية وأبرز المهارات المطلوبة في سوق العمل ، بينما ناقشت الورش المخصصة لمسار رائدي الأعمال وأصحاب العمل الحر استكشاف عالم ريادة الأعمال والاحترافية الشخصية والتسويق للمشاريع الخاصة ، أما الورش الموجهة لمسار موظفي القطاع الخاص فقد تناولت المهارات الشخصية والنجاح المهني والاحتراف الوظيفي ووضع الرؤية الشخصية ، فيما تناولت الورش الرئيسية عدداً من المواضيع حول الإرشاد المهني والاستعداد الجيد في المقابلات الشخصية والاستفادة من مراكز دعم المنشآت ورواد الأعمال وأهمية العمل في المجال التطوعي .في حين تضمنت الخدمات التي تقدّمها الجهات المشاركة في ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022م التجارب الناجحة لرواد الأعمال والخدمات الإرشادية والتعريفية التي تستهدف الباحثين عن عمل وخريجي وطلبة المراحل التعليمية وأبرز المهارات المطلوبة في سوق العمل .// انتهى //15:09ت م0037