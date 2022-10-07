الجزائر 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسالتقى وفد لجنة الصداقة السعودية الجزائرية بمجلس الشورى برئاسة عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين، بمعالي وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار بمقر الوزارة بالعاصمة الجزائرية، وذلك في إطار زيارة الوفد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حاليًا .وفي مستهل اللقاء رحبت معاليها بالوفد، مؤكدة أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز العمل المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان الجزائري.بدوره أشاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية بعمق العلاقة والشراكة القوية بين البلدين، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات.من جانبٍ آخر، التقى معالي وزير الصناعة أحمد زغدار، ومعالي وزير الطاقة والمناجم، أحمد عرقاب، بمقر مجلس الأمة بالعاصمة الجزائرية وفد لجنة الصداقة السعودية الجزائرية بمجلس الشورى.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين في شتى المجالات لاسيما في قطاعي الصناعة والطاقة وآفاق تطويرهما ، والصناعات الغذائية ، والتحويلية ، والمواد الأساسية.و أكد الطرفان أهمية اللقاءات والمنتديات الاستثمارية في البلدين لبحث فرص الشراكة والاستثمار في الجزائر، لا سيما في إطار قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي ضمانات، تحفيزات وامتيازات أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب.حضر لقاءات الوفد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدكتور عبدالله البصيري ، ورئيس مجموعة الصداقة والأخوة البرلمانية الجزائرية السعودية كمال بو شامه.// انتهى //15:15ت م0040