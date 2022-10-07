الرياض 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسدشن الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية أمس موسمه الرياضي الـ13 للطلاب والـ3 للطالبات برعاية وزير التعليم يوسف البنيان.وأقيم حفل الافتتاح في جامعة الملك سعود بالرياض التي استضافت أولى بطولات الموسم للتايكوندو للطلاب والكاراتيه للطالبات وتستمر لمدة 3 أيام .وشمل الحفل فقرات متنوعة من الجامعات السعودية، تلاه عرض مرئي من الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية عن الموسم الرياضي الجديد، بحضور رئيس الاتحاد الدكتور خالد المزيني وعميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور علي الدلبحي، والدكتور علي مسملي وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير، و الأمين العام للاتحاد الدكتور عبدالإله الصلوي .وشهدت منافسات اليوم الأول من بطولة التايكوندو للطلاب منافسة قوية بين المشاركين في التصفيات للأوزان (58 - 68 - 80 - +87) كجم، حيث حقق اللاعب حيدر المشرف من جامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الثالث لوزن 58 كجم، ونال اللاعب محمد الشويرخ من جامعة الملك سعود المركز الثالث مكرر للوزن نفسه ، وفي منافسات وزن 68 كجم حقق مالك المطرفي من جامعة أم القرى المركز الثالث مكرر، ونال اللاعب موسى كوندي من الجامعة الإسلامية المركز الثالث مكرر ، وفي وزن 80 كجم حقق اللاعب عبدالله باحنشل من جامعة الملك عبدالعزيز المركز الثالث، فيما حقق المركز الثالث مكرر اللاعب عمر الخالدي من جامعة أم القرى، ونال اللاعب عبدالرحمن بن عبدالله من جامعة الملك سعود المركز الثالث لوزن +87 كجم، وجاء اللاعب عاتق آل سمرة من جامعة تبوك في المركز الثالث مكرر، على أن يتم تحديد البطل ووصيفه لكل وزن من خلال النهائي الذي سيقام غداً في ختام البطولة.كما استضافت الصالة الرياضية في شطر الطالبات بجامعة الملك سعود بطولة الكاراتيه بمشاركة (42) طالبة يمثلن(10) جامعات، وتستمر منافساتها حتى يوم الغد .وأكد رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الأستاذ الدكتور خالد بن صالح المزيني أن انطلاق الموسم الرياضي الجديد يأتي وسط تفاؤل كبير من منسوبي الاتحاد والقائمين على الرياضة الجامعية، وذلك بزيادة عدد البطولات إلى 30 بطولة منها 18 بطولة للطلاب و12 بطولة للطالبات، مشيراً إلى أن الاتحاد لأول مرة ينضم 9 بطولات تنشيطية بين الجامعات منها 6 بطولات تنشيطية و3 بطولات مفتوحة في ثلاث مناطق مختلفة.وقال : "الموسم الثالث عشر موسم تحدٍّ لزيادة عدد المشاركين في النشاط الرياضي ومؤشرات الدعم الكبير التي تجدها الرياضة الجامعية بدأت تؤتي ثمارها"، مؤكداً عزم الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية على أن تكون الرياضة الجامعية داعماً رئيساً لرياضة الوطن عبر الدور الذي تؤديه الجامعات والكليات لتحقيق هذه الزيادة في عدد المشاركين داخل الجامعات من خلال مسابقات الاتحاد، مثمناً لجميع عمداء شؤون الطلاب بالجامعات دعمهم وحث الطلاب والطالبات على المشاركة في برامج ومسابقات الاتحاد المتنوعة.من جانبه أكدّ الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله الصلوي أن الاتحاد استعد للموسم الجديد منذ انتهاء الموسم السابق.وقال : "تم تشكيل اللجان العاملة (لجنة المسابقات والأهلية والفنية والحكام واللجان المساندة لها) ومخاطبة الاتحادات الرياضية للاستعانة بحكام للبطولات بهدف إنجاح الموسم الثالث عشر، إضافة إلى قيام أمانة الاتحاد بعقد دورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية لمنسوبي عمادات شؤون الطلاب في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة".// انتهى //15:45ت م0041