الرياض 11 ربيع الأول 1444 الموافق 7 أكتوبر 2022 واسأطلقت إدارة الإعلام والتأثير المعرفي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن سلسلة من المحتويات الرقمية الهادفة إلى تعزيز مكانة القهوة السعودية محليًا ودوليًا، بوصفها رمزًا من رموز الثقافة السعودية وموروثًا أصيلًا، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للقهوة، ومواكبةً لعام القهوة السعودية 2022م.وعملت إدارة الإعلام والتأثير المعرفي من خلال ملف إعلامي رقمي على إنتاج حزمة من المحتويات المعرفية، من أجل تسليط الضوء على القهوة وقيمتها الثقافية، التي سيستمر نشرها عبر منصاتها الرقمية بشكل أسبوعي حتى نهاية العام الجاري، ومنها: محتويات تاريخية حول قهوة الملك عبد العزيز-رحمة الله-، ولماذا اُختيرت من البن الشدوي، وآداب وبرتوكولات شُرب القهوة في مجلس الملك عبد العزيز.وعملت إدارة الإعلام والتأثير المعرفي على تصميم هوية بصرية خاصة بالملف الرقمي الذي تناول موضوعات مختلفة، فيما ستعمل على نشرها عبر وسائل الاتصال للجامعة وعبر شاشاتها الداخلية للطالبات والمنسوبات للتعريف بثقافة القهوة السعودية وتأصيل قيمتها التاريخية .ويُشار إلى أنّ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تحرص على تعزيز الدور الذي تؤديه كصرح تعليمي، يمنح منسوباته والمجتمع الخارجي تفاعلاً يُسهم في زيادة الوعي، وصناعة المعرفة التي تُعد جزءًا رئيسًا من رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:46ت م0042