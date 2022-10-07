الرياض 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسوافق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تأسيس جمعية الفوتوغرافيين السعوديين وتشكيل مجلس إدارة الجمعية برئاسة ياسر التركي، ومبارك الشردان نائباً للرئيس، و ماجد عبدالغني مشرفاً مالياً، وبعضوية أمل بن فردان، وعمر عبدالعزيز.وشملت قائمة مؤسسي الجمعية إضافة لأعضاء مجلس الإدارة كلاً من: ماجد المنيع، ةصالح أبو الغيث، وعارف الغامدي، ومعتز آل خيرات، ومحمد التركي، وعبدالله محمد.وتسعى الجمعية لتأسيس فروعاً لها في جميع مناطق المملكة، وتهدف إلى أن تكون مظلة لكل المصورين والمصورات، وستعمل على دعم وتطوير المواهب، ساعيةً لتنمية فنون التصوير في مجالاته كافة من خلال التعليم والتدريب وتعزيز التواصل وإنشاء بيئة ممكّنة، وحاضنة للمصورين.// انتهى //15:46ت م0043