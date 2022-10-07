منتيرو 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسشارك رئيس مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) ممثل المملكة العربية السعودية لدى المجموعة ومساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي والوفد المرافق له، في اجتماع منسقي الشؤون الإنسانية بمدينة منتيرو السويسرية أمس، بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، ونائب المدير العام، رئيس شعبة المساعدات الإنسانية ووحدة المساعدات الإنسانية السويسرية والمنظمات الأممية والعالمية مانويل بيسلر، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.وجرى خلال الاجتماع مناقشة إشكالية محدودية تمويل الأعمال الإنسانية والإغاثية وعدم الخضوع لقواعد وآليات محددة، وإعطاء الأولوية في التمويل والموارد للحالات الإنسانية الأكثر حاجة في حالات الطوارئ الطويلة والممتدة التي تتطلب الدعم للحالات الإنسانية، وأهمية الربط بين الاحتياج الإنساني والتنموي لتكون أكثر فاعلية لتحقق نتائج إيجابية تسهم في تقليل الاحتياج والتغلب أو تجنب المخاطر قدر الإمكان.كما تطرق الاجتماع للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي وكيفية وضع سبل الحماية من الانتهاكات والاعتداءات، وتوفير السبل لتمكين الأشخاص من إبداء آرائهم والإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك للجنسيين وتسجيل الشكاوى.يذكر أن المملكة العربية السعودية تترأس حالياً رئاسة مجموعة الدول المانحة لدعم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة خلال المدة من يوليو 2022م إلى يونيو 2023م.//انتهى //16:00ت م0045