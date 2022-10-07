إسلام آباد 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت أنحاء مختلفة من باكستان جراء الأمطار الموسمية الغزيرة إلى 1700 قتيل .وقالت الهيئة في بيان اليوم : إن 12867 شخصاً تعرضوا لإصابات مختلفة منذ بدء الأمطار الغزيرة في منتصف شهر يونيو الماضي ، مشيرة إلى أنها قامت بجهود من خلال التنسيق والتعاون مع الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية لإعادة التأهيل في المناطق المتضررة بالفيضانات في جميع أنحاء باكستان .// انتهى //16:27ت م0048