الرياض 11 ربيع الأول 1444هـ الموافق 7 أكتوبر 2022م واسزار وفد من شركة أرامكو السعودية، المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلًا في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض.واطلع الوفد خلال الزيارة، على أقسام المركز وتعرفوا على التقنيات المتطورة المستخدمة لتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، بما يضمن سرعة ودقة الاستجابة للبلاغات المختلفة التي يستقبلها، واستمعوا لشرح عن مهام المركز المختلفة وأدواره في تقديم الخدمات الأمنية والطارئة للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة.يذكر أن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، يعد واحداً من أهم مشروعات مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتخدم مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية.// انتهى //16:39ت م0049