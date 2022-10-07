طرابلس 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسقتل شخصان وأصيب أكثر من 7 آخرين، في هجوم استهدف مقرًا للشرطة في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا.وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أن مجموعة مسلحة لا تعرف تبعيتها، حاولت الأخيرة اقتحام مقر مديرية أمن ربيانة بالقوة، لتحرير أحد العناصر المعتقلين التابعين لها.واستنكرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، في بيان، هذا العمل "الإجرامي الجبان"، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن، وبأنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون.// انتهى //17:00ت م0052