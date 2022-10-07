جنيف 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسحذرت منظمة اليونيسيف من موت المزيد من الأطفال في باكستان بعد الفيضانات ، ما لم يقدم المجتمع الدولي الدعم الفوري .وقال ممثل اليونيسيف في باكستان عبد الله فاضل: إن ١٠ ملايين طفل يحتاجون إلى دعم لإنقاذ حياتهم ، و٧ ملايين يحتاجون للغذاء ، و٨ ملايين يحتاجون للخدمات الصحية .وأوضح المنظمة، أنه على الرغم من أن المنظمة تقوم بتوصيل مليون لتر من المياه النظيفة يوميا ، إلا أن العديد من العائلات ليس لديها بديل سوى شرب المياه الملوثة المليئة بمسببات الأمراض كالكوليرا وحمى الضنك والملاريا والإسهال .ودعت اليونيسيف لتمويل الاستجابة في باكستان ، البالغة قيمتها ٨١٦ مليون دولار أمريكي لم يصل منها سوى ١٣٪؜ .// انتهى //17:22ت م0053