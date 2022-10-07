الرياض 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسدشن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر 5 أكاديميات رياضية، لتعليم المهتمين من الرياضيين لعبتي البلياردو والسنوكر، بواسطة برامج تدريبية تزودهم بالقوانين والمهارات والمعرفة المطلوبة لممارسة هاتين اللعبتين بالآلية الصحيحة.وجاء تدشين أولى الأكاديميات بحائل على صالة نادي قفار، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري ورئيس نادي قفار صالح البديعة، على أن يتولى الإشراف الفني على برامج الأكاديمية التدريبية المدرب الوطني منصور الجوهر، الذي حضر تدشين الأكاديمية ومعه 6 لاعبات و13 لاعبا من فئة الأشبال والبراعم.ودُشنت الأكاديمية الثانية في العاصمة الرياض بحضور المديرة التنفيذية للاتحاد لميس المشاري ومدرب المنتخب منصور الخنفري، وذلك في مقر تدريبات نادي الفرع، وسيتولى الإشراف الفني في الأكاديمية المدرب سرحان القباني، فيما كان تدشين الثالثة في جدة، وتحديداً في صالة لي ديموند، وسيتولى الإشراف الفني فيها المدرب الوطني صالح ناظرة، في حين دُشنت رابع الأكاديميات في مكة المكرمة بصالة سلام، التي من المقرر أن يتولى الإشراف الفني فيها المدرب رضوان الشريف، وفي صالة نادي القادسية دُشنت الأكاديمية الخامسة، التي تولى الإشراف الفني فيها مدرب المنتخب أحمد العنزي.من جهته كشف رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري عن مشروع شراكة مستقبلية بين الاتحاد وأكاديمية مهد الرياضية، تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب في الفئات السنية في لعبتي البلياردو والسنوكر، مشيراً إلى تدشين الخمس أكاديميات، إذ يتطلع اتحاد اللعبتين من خلالها إلى تطوير اللعبة من خلال انتشارها، ورفع حجم شعبيتها بين الرياضيين، الأمر الذي سيمكّن من اكتشاف المواهب في اللعبتين، الأمر الذي يمنح أكاديمية مهد فرصة جيدة للتعامل مع المواهب المكتشفة، لا سيما أن هذه الأكاديمية تهتم بالمواهب في جميع الألعاب، في سبيل صناعة جيل من الأبطال، لذا فمشروع التعاون بين الاتحاد ومهد يعد مشروعاً نموذجياً على مستوى التكامل بين الجانبين، وبصورة احترافية ومتخصصة.وعن المدربين الذين اختارهم الاتحاد للإشراف الفني على البرامج التدريبية في الأكاديميات الخمس، أكد الدكتور الشمري أن اختيار المدربين جاء نظير ما يمتلكونه من خبرة في هذا الصدد، ولعل تسجيل 200 لاعب في الفئات السنية للعبة البلياردو في كشوفات الاتحاد و50 لاعبا للعبة السنوكر منذ بداية عمل الاتحاد في الموسم الماضي يعد حافزاً كبيراً لمواصلة العمل لزيادة ممارسين اللعبتين، منوهاً بخطة الاتحاد المعتمدة المعنية بالمتابعة مع كل أكاديمية من خلال تقارير يومية وأسبوعية وشهرية، سترفع للاتحاد للوقوف باستمرار على سير العملية التدريبية في الأكاديميات، لافتاً الانتباه إلى أن شهر نوفمبر المقبل سيشهد بعون الله تدشين أكاديميات في مناطق أخرى في المملكة، إذ يعتزم الاتحاد افتتاح 6 أكاديميات في خميس مشيط والمدينة المنورة والقصيم وجازان وتبوك وأكاديمية ثانية في مدينة الرياض، نظراً لكثرة الرياضيين والرياضيات بالعاصمة.// انتهى //17:22ت م0054