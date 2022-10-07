سكاكا 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسنجح فريق الإصابات الطبي المتنقل من الرياض في إجراء عملية جراحية خطرة في الصدر لمريض من منطقة الجوف.وأوضحت "الصحة" أن خط إنقاذ الحياة بمركز الإحالات الطبية في الوزارة المتخصص باستقبال حالات إنقاذ الحياة تلقى اتصالاً من مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا، عن مريض منوم في العناية المركزة قد تعرض لحادث خلال عمله في منطقة معدات ثقيلة، ودخل في حالة حرجة أدت إلى دخوله قسم العناية المركزة، الأمر الذي استدعى تدخل فريق متخصص ومتقدم الإمكانيات لإجراء عملية جراحية بالغة الخطورة بالصدر.وبيّنت الوزارة أنه تم إرسال فريق الإصابات المتنقل المتخصص في مثل هذه الحالات من العاصمة الرياض إلى مدينة سكاكا ، حيث أجريت له العملية الجراحية في الصدر، تم خلالها استخراج قطعاً معدنية من بقايا الحادث، وفق البرتوكولات الطبية المعتمدة.// انتهى //17:36ت م0055