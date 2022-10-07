إسلام آباد 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واستمكنت قوات الأمن الباكستانية اليوم من القضاء على أحد العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأفادت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان أن العملية تم تنفيذها بعد تلقي القوات معلومات أمنية، قامت على إثرها بمداهمة موقع للإرهابيين في مدينة بيشاور، إلا أنها تعرضت لمقاومة مسلحة من جانب عنصر إرهابي كان في ذلك الموقع، حيث تم القضاء عليه خلال تبادل إطلاق النار.وأضافت أن العنصر الإرهابي الذي قُتل كان مطلوباً لدى أجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ أعمال إرهابية أدت إلى مقتل مدنيين أبرياء.// انتهى //17:44ت م0057