تبوك 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسانطلقت بمتنزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك أمس فعاليات سوق الدار 2 الذي ينظمه بنك التنمية الاجتماعية لدعم قطاع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر وأصحاب العمل الحر, ويستمر لمدة ثلاثة أيام .وأوضح مدير بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك حامد عبيد العنزي أن فعاليات سوق الدار تستهدف الأسر المنتجة المسجلة بالمنصة الوطنية للأسر المنتجة , مشيراً إلى مشاركة أكثر من 30 أسرة , مضيفاً أن السوق يحتوي على أركان الأسر المنتجة على مسارات أخرى لتمكين الأسر من الاستفادة من الفرص والموارد التنموية من خلال القطاع غير الربحي ، وعدد من الفعاليات والخدمات غير المالية المقدمة من مركز دلني للأعمال ، مثل تقديم الاستشارات المالية والدورات المتخصصة، لتعدّ بذلك الفعالية منفذاً متكاملاً لوصول الأسر المنتجة وإنفاذ مشاريعهم متناهية الصغر إلى سوق العمل.وأكدَ العنزي أن فعاليات سوق الدار تعدّ تنفيذاً عملياً لرؤية البنك الهادفة إلى أن يكون المجتمع حيوياً ومنتجاً، ويعزُّز من جهود البنك الكبيرة لإنفاذ منتجات الأسر، وكذلك تمويل ودعم الأسر المنتجة في شتَّى المجالات، خاصة أن تنمية وتمكين هذه الشريحة من المجتمع يعدّ أحدَ أهداف البنك المرتبطة برؤية المملكة 2030.// انتهى //18:04ت م0059