جنيف 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم بأشد العبارات جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في أفغانستان، كالإعدام خارج نطاق القضاء ، والاعتقالات التعسفية والعنف ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين والقضاة .وقال المجلس في قرار له : إننا ندين الأعمال الانتقامية التي تقع ضد الموظفين والعسكريين السابقين الذين عملوا مع الحكومة الأفغانية ، والتمييز العرقي والديني ضد الأقليات ، وانتهاك حقوق المرأة والمعاقين ، مطالبا بوضع حد لتلك الأنتهاكات ، ليتمتع الجميع بحقوق الإنسان ، بما في ذلك النساء والفتيات والأطفال .وأضاف أن أعضاء المجلس دعو إلى إنشاء حكومة تشاركية تمثل جميع أطياف الشعب الأفغاني ، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس ، داعيا المجتمع الدولي لتقديم المساعدات لأفغانستان في ظل أزمة الأمن الغذائي .كما قرر المجلس تمديد ولاية المقرر المعني بأفغانستان لمدة عام .// انتهى //18:40ت م0062