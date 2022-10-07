سياسي / مجلس حقوق الإنسان يدين جميع الانتهاكات في أفغانستان
الجمعة 1444/3/11 هـ الموافق 2022/10/07 م واس
جنيف 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واس
دان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم بأشد العبارات جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في أفغانستان، كالإعدام خارج نطاق القضاء ، والاعتقالات التعسفية والعنف ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين والقضاة .
وقال المجلس في قرار له : إننا ندين الأعمال الانتقامية التي تقع ضد الموظفين والعسكريين السابقين الذين عملوا مع الحكومة الأفغانية ، والتمييز العرقي والديني ضد الأقليات ، وانتهاك حقوق المرأة والمعاقين ، مطالبا بوضع حد لتلك الأنتهاكات ، ليتمتع الجميع بحقوق الإنسان ، بما في ذلك النساء والفتيات والأطفال .
وأضاف أن أعضاء المجلس دعو إلى إنشاء حكومة تشاركية تمثل جميع أطياف الشعب الأفغاني ، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس ، داعيا المجتمع الدولي لتقديم المساعدات لأفغانستان في ظل أزمة الأمن الغذائي .
كما قرر المجلس تمديد ولاية المقرر المعني بأفغانستان لمدة عام .
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18:40ت م
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