تونس 11 ربيع الأول 1444هـ الموافق 07 أكتوبر 2022م واسانعقدت أعمال الدورة الاستثنائية الـ 42 للمؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية "الفرانكوفونية".وأفادت - وكالة الأنباء التونسية اليوم - أن أعمال المؤتمر الذي " عقد عن بعد " يدخل في سياق الترشح لعهدة جديدة على مستوى الأمانة العامة للمنظمة، والتحضير للقمة الـ 18 لرؤساء دول المنظمة المقرر عقده بمدينة جربة في تونس يومي 19 و20 نوفمبر القادم، إلى جانب مواصلة التباحث حول جدول أعمال القمة والوثائق التي ستنبثق عنها وكذلك أبرز محاور برنامجها العام .وأكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي -الذي شارك في أعمال المؤتمر إلى جانب وزراء الدولالأعضاء بالمنظمة- أهمية تعزيز دور المنظمة الدولية للفرنكوفونية على المستوى الدولي وضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى دعم فاعليتها، خاصة في ضوء التغيرات المتسارعة والتحدّيات المشتركة التي يشهدها العالم في الوقت الرّاهن.وجدّد الوزير الجرندي التأكيد على جاهزية تونس الكاملة لاحتضان هذه التظاهرة الدولية المهمة، بما في ذلك الفعاليات الموازية على غرار "قرية الفرنكوفونية" (13- 22 نوفمبر 2022) و"المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية" (20-21 نوفمبر 2022)، مُجددا حرص بلاده على توفير أفضل الظروف الملائمة لنجاح هذه القمة وضمان مشاركة على أعلى مستوى في أعمالها.// انتهى //18:52ت م0063