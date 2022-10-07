القاهرة 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 7 أكتوبر 2022 م واسدان البرلمان العربي رفض جماعة الحوثي الإرهابية تمديد الهدنة الإنسانية وتوسيعها في اليمن التي اقترحها المبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة اليمنية.وأوضح البرلمان العربي في بيان له اليوم أن رفض ميلشيات الحوثي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رفضها لجهود السلام وعزمها مواصلة العمليات الإرهابية داخل اليمن وخارجه، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا لجميع المواثيق والأعراف الدولية .وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، بوصفها ضرورة إنسانية ملحة لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني.كما طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بمواصلة جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحقق للشعب اليمني السلام والأمن والاستقرار .// انتهى //18:59ت م0064