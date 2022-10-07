داكار 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022م واسدعت وزيرة الخارجية السنغالية عيساتا تال صال دول القارة الأفريقية للعمل على تطوير آليات دائمة وملزمة لتمويل عمليات حفظ السلام بالقارة ، مبينة أنه في غضون عامين سيتعلق الأمر بالوقاية أكثر من التدخل.وقالت الوزيرة السنغالية -خلال اجتماع بداكار يسبق عقد المنتدى الدولي الثامن للسلام والأمن في أفريقيا- المنتظر يومي 24 و25 أكتوبر الجاري: إنه ينبغي أن تكون هناك آلية ملزمة تفرض على الدول أداء واجباتها المالية، مشيرة إلى أن التفكير جار في مسألة التمويل، ونحن بصدد إيجاد الحلول المناسبة، بما يضمن مسألة الإلزامية، والحكامة الرشيدة.مما يذكر أن المنتدى الدولي الثامن للسلام والأمن في أفريقيا ينعقد هذا العام تحت عنوان "أفريقيا أمام اختبار الصدمات الخارجية وتحديات الاستقرار والسيادة"، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر رؤساء بعض الدول، والعديد من الخبراء والباحثين والشركاء التنمويين .// انتهى //19:25ت م0065