إسلام آباد 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسأعلنت ألمانيا تقديم عشرة ملايين يورو إضافية لمساعدة ضحايا الفيضانات في باكستان.جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الباكستاني بلاول بوتو زرداري اليوم في برلين.وقالت الوزيرة الألمانية: إن باكستان هي أكثر الدول تضررا من تغير المناخ والفيضانات المدمرة ، مشيرة إلى أن الدمار الحالي في باكستان هو تذكير للعالم بالعواقب الوخيمة لتغير المناخ.وحول العلاقات الثنايئة الألمانية الباكستانية أوضحت أن ألمانيا تعتزم تنويع علاقاتها مع باكستان في المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الشركات الألمانية تتطلع إلى الاستثمار في باكستان خاصة في مشاريع البنية التحتية.من جانبه أكد زرداري أن باكستان تقدّر علاقاتها مع ألمانيا، وأنها حريصة على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.// انتهى //19:26ت م0066