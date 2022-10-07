حائل 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسواصلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل حملتها التوعوية ضمن فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "رايتك وردية" ، وذلك في مهرجان أجا وسلمى بمنتزه المغواة الترفيهي.وتأتي هذه الحملة التي دشنت الاثنين الماضي بمشاركة عدد من القطاعات الصحية الحكومية والخاصة والقطاع الثالث وجامعة حائل والتعليم، تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيزا لأنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرضىكما نظمت صحة حائل حملة توعوية أخرى في ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بالتعاون مع نادي الطائي، بالإضافة إلى حملتها الثالثة في مهرجان سوق الدار، الذي يقام في منتزه أجا بارك الترفيهي بالتعاون مع بنك التنمية.// انتهى //19:35ت م0068