جدة 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسوقّعت جمعية ترميم للتنمية وأمانة محافظة جدة أمس اتفاقية تعاون مشترك للإسهام في المبادرات التي تحسّن من جودة الحياة وترفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بجانب الارتقاء بالمشهد الحضري عبر تأهيل المباني القديمة.ووقع الاتفاقية من الجانبين كل من معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عماد بن عبدالقادر المهيدب، بهدف الدعم المقدم من قبل القطاع الخاص لترميم منازل الفئة المستهدفة لجمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة وبهدف الإسهام في المبادرات التي تعزز دور الجهتين في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للسكان مع إقامة البرامج التطوعية وتقديم الاستشارات، وإيجاد بيئة سكنية آمنة ومريحة للأسر، بجانب تحسين المشهد الحضري من خلال ترميم وتأهيل المباني القديمة وغير ذلك من مجالات التعاون المشترك.وجرى توقيع الجمعية لعدد من الشركات مع الجهات الداعمة التي ستسهم في إعادة تأهيل 100 منزل للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود.يشار إلى أن جمعية ترميم للتنمية قدمت منذ بداية 2022 ترميم 66 وحدة سكنية ، وكان عدد المستفيدين منها 340 مستفيدا، بمساعدة 160 متطوعا ومتطوعة، وتسعى ترميم جاهدة إلى تحقيق هدفها لهذا العام بترميم 100 منزل، وذلك وفق الخطط والمخططات التطويرية لدى الأمانة وبإشراف هندسي معتمد بعد الحصول على التراخيص اللازمة.// انتهى //20:22ت م0069