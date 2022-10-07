الرياض 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واستُوج لاعب الإسكواش في نادي الصفا محمد آل نصفان بلقب بطولة المملكة التصنيفية تحت 15 عاماً للإسكواش، التي أقيمت على ملاعب النادي بالدمام خلال المدة من 5 - 7 أكتوبر بمشاركة 26 لاعباً وينظمها الاتحاد السعودي للإسكواش .وسلَّم المستشار الفني لاتحاد الإسكواش سامر الخطيب اللاعب آل نصفان كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأته المالية، فيما تسلَّم زميله في ذات النادي اللاعب حسن آل داوُد الميدالية الفضية ومكافأته المالية بعد أن حل في المرتبة الثانية، فيما جاء ثالثاً لاعب نادي الهلال عبدالمجيد المالكي وتسلَّم الميدالية البرونزية ومكافأته المالية.// انتهى //20:23ت م0070