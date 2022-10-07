الرياض 11 ربيع الأول 1444هـ الموافق 7 أكتوبر 2022م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية توغو روبورت دوسي.وأعرب سمو وزير الخارجية خلال الاتصال، عن شكر وتقدير المملكة لدعم جمهورية توغو لترشح المملكة لاستضافة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض.واستعراض الوزيران، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:26ت م0071