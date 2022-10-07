سياسي / وزير خارجية ساحل العاج يلتقي نظيره الأوكراني
الجمعة 1444/3/11 هـ الموافق 2022/10/07 م واس
أبيدجان 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 7 أكتوبر 2022 م واس
التقى وزير خارجية ساحل العاج كانديا كامارا اليوم، نظيره الأوكراني دميتري كوليبا الذي يزور أبيدجان حالياً.
وجرى - خلال اللقاء- التوقيع على مذكرتي تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين، والتعاون في مجال تدريب الموظفين الدبلوماسيين.
وافتتح الوزير الأوكراني في ساحل العاج- التي تشكل ثاني محطات جولته الأفريقية بعد السنغال- منتدى أعمال أوكراني إيفواري شارك فيه أكثر من 20 شركة من البلدين.
وأجرى الوزير الأوكراني - خلال زيارته- محادثات مع نائب رئيس ساحل العاج تييموكو ميليي كوني، حول العلاقات الثنائية بين البلدين.
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20:34ت م
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