أبيدجان 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 7 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير خارجية ساحل العاج كانديا كامارا اليوم، نظيره الأوكراني دميتري كوليبا الذي يزور أبيدجان حالياً.وجرى - خلال اللقاء- التوقيع على مذكرتي تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين، والتعاون في مجال تدريب الموظفين الدبلوماسيين.وافتتح الوزير الأوكراني في ساحل العاج- التي تشكل ثاني محطات جولته الأفريقية بعد السنغال- منتدى أعمال أوكراني إيفواري شارك فيه أكثر من 20 شركة من البلدين.وأجرى الوزير الأوكراني - خلال زيارته- محادثات مع نائب رئيس ساحل العاج تييموكو ميليي كوني، حول العلاقات الثنائية بين البلدين.//انتهى//20:34ت م0072