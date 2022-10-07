الباحة 11 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 07 أكتوبر 2022 م واسرأسَ سعادة محافظ العقيق سالم بن مسير بن طوالة، الاجتماع الدوري لقيادات الادارات الحكومية بالمحافظة.ونوَّه في بداية الإجتماع بتوجيهات سموِّ أمير المنطقة، التي تؤكدُ ضرورة تواصل المسؤول بالمواطنين بشكلٍ مباشر، وبحث وتلّمس احتياجاتهم وتقديم الخدمة المثالية لهم، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مؤشرات أداء جميع الجهات في تلبية احتياجات المواطنين، بعد ذلك تم مناقشة عدد من التقارير المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وأبرز مطالب أهالي المحافظة.// انتهى //21:23ت م0082